واندلع حريق "كايف فاير" بعد ظهر الاثنين في غابة لوس بادريس الوطنيّة. وامتدّ صباح الثلاثاء على مساحة 1537 هكتارًا، مشكّلاً بذلك تهديدًا لمدينة سانتا باربرا السياحيّة القريبة.

وتمّ نشر زهاء 600 رجل إطفاء مدعومين بمروحيّات، في وقتٍ صدرت أوامر بإخلاء 2400 منزل ونحو 5500 شخص.

وقال جيمي هاريس، مسؤول فريق خدمة الإطفاء في غابة لوس بادريس، إنّ حريق "كايف فاير يندلع وسط ظروف عمل هي بين الأصعب في العالم".

وأضاف انّ الحريق لم يتمّ احتواؤه بعد ولم يُعرف سببه، وقد أجّجته رياح هبّت من ناحية المحيط.

والأمطار التي يُتوَقّع هطولها قريبًا قد تُساعد رجال الإطفاء في مهمّتهم، غير أنّها قد تتسبّب أيضًا في حدوث فيضانات مفاجئة.

وغالباً ما تتعرض كاليفورنيا لحرائق مدمرة، غير أنّ وتيرتها تسارعت في السنوات الأخيرة. وفي بداية 2018، اجتاح حريق "كامب فاير" مدينة بارادايز الصغيرة في شمال الولاية، ما أسفر عن مقتل 86 شخصاً ونزوح عشرات الآلاف.