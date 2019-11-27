وقال كالين أمام مؤتمر للسياسة الخارجية في برلين "ما زلنا نعمل على التفاصيل الفنية. لن يتم دمج أنظمة إس-400 مع أنظمة حلف شمال الأطلسي للأمن والدفاع الجوي".

وأضاف "سيظل نظاما دفاعيا مستقلا بذاته، ويمكن تهدئة المخاوف حول هذه المسألة".

وفي وقت سابق الثلاثاء، نقلت إحدى الوكالات الروسية عن رئيس شركة روسوبورون إكسبورت لتصدير الأسلحة قوله إن روسيا تأمل في توقيع عقد جديد مع تركيا لتزويدها بالمزيد من أنظمة إس-400 الصاروخية في النصف الأول من العام المقبل.

كانت واشنطن حذرت من احتمال فرض عقوبات على تركيا لكنها لم تفعل حتى الآن. وقال مسؤول كبير في وزارة الخارجية الأميركية الأسبوع الماضي إن على تركيا التخلص من أنظمة إس-400 التي اشترتها بالفعل إذا كانت ترغب في إصلاح ذات البين.