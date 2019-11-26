وقال الاتحاد الأوروبي في بيان إن مسؤولين من الصين وروسيا وفرنسا وألمانيا وبريطانيا سيعقدون اجتماعا مع إيران في فيينا في السادس من ديسمبر، لبحث كيفية الحفاظ على الاتفاق النووي مع إيران.

ونقلت رويترز عن بيان الاتحاد إن "اللجنة المشتركة سترأسها هيلغا ماريا شميد، الأمين العام لجهاز العمل الخارجي الأوروبي وتحضرها الدول الثلاث (الأعضاء بالاتحاد الأوروبي فرنسا وألمانيا وبريطانيا)، بالإضافة إلى الصين وروسيا وإيران".