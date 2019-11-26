وكشف ألكسندر ميخييف المدير العام لمؤسسة "روس إبورون إكسبورت" المسؤولة عن الصادرات العسكرية عن مفاوضات جارية في هذا الشأن مع أنقرة.

وقال إن الجانب التركي سلم موسكو مذكرة في هذا الشأن، مشيرا إلى إن المفاوضات تدور حول الشق المالي للصفقة.

وأشار المسؤول الروسي إلى أن بلاده أنجزت خلال العام الجاري تسليم تركيا 4 منصات من النظام الصاروخي، بلغت قيمتها الاجمالية 2.5 مليار دولار.

وتقول تقارير في الإعلام الروسي إن المفاوضات الجديدة تتعلق بأربع منصات جديدة.

وبدأت تركيا الاثنين اختبار منظومة الدفاع الصاروخي، رغم تحذيرات متكررة من الولايات المتحدة من أن ذلك قد يؤدي إلى فرض عقوبات جديدة.

وحلقت طائرات، بينها مقاتلات إف-16، فوق قاعدة جوية بمحافظة أنقرة لاختبار المنظومة التي تم شراؤها مؤخرا وتدريب مشغلين أتراكا، بحسب "فرانس برس".

وأحدث شراء أنقرة لمنظومة "إس-400" توترا في العلاقات مع واشنطن، التي تقول إن المنظومة لا تتوافق مع دفاعات حلف شمالي الأطلسي، وتشكل تهديدا للطائرة المقاتلة الأميركية "إف-35"، القادرة على التخفي عن أجهزة الرادار.

وعلقت الولايات المتحدة مشاركة تركيا في برنامج الطائرات "إف-35" المقاتلة لمعاقبتها على شراء المنظومة الروسية.