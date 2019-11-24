وقال وزير الخزانة، ساجد جاويد، لشبكة سكاي نيوز الإخبارية، إن البيان الرسمي لحزب المحافظين الذي سيتم الكشف عنه الأحد، سيكون التوضيح "الأكثر شفافية" لخطط الإنفاق في التاريخ البريطاني.

ويعتزم جونسون الكشف عن خطط الحملة الانتخابية للحزب في فعالية يجري تنظيمها في ويست ميدلاندز، حيث يأمل المحافظون في تحقيق نجاحات في أوساط ناخبي حزب العمال التقليديين غير الراضين عن موقف الحزب المعارض من مسألة خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست"، وفق ما نقلت "أسوشيتد برس".

وسيتضمن البيان التزاما بإعادة اتفاق جونسون الخاص بالبريكست إلى البرلمان قبل عيد الميلاد، حيث ستكون الموافقة عليه مضمونة على الأرجح إذا فاز المحافظون بالأغلبية في انتخابات الثاني عشر من ديسمبر.

جدير بالذكر أن التنافس يجري على كافة مقاعد مجلس العموم البالغ عددها 650 مقعدا.