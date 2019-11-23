وقال نتنياهو إنه لن يستقيل بعد أن وجه له المدعي العام الإسرائيلي الخميس اتهامات بالرشوة والاحتيال وخيانة الأمانة.

وينفي زعيم حزب الليكود اليميني الذي يبلغ من العمر 70 عاما ارتكاب أي مخالفة ويستنكر اتهامه وهو أول اتهام لرئيس وزراء إسرائيلي في المنصب ويصفه بأنه "محاولة انقلاب".

لكن هناك شكوكا في أن يكون باستطاعته قيادة دولة موحلة في أزمة سياسية بعد انتخابات غر حاسمة لمرتين لم تفض إلى تشكيل حكومة.

وأصدر حزب أزرق أبيض، وهو حزب وسطي، يقوده بيني غانتس منافس نتنياهو بيانا يطالبه فيه "بالاستقالة فورا من جميع المناصب الوزارية التي يشغلها في الحكومة".

وقال الحزب الذي يشغل 33 مقعدا في الكنيست المكون من 120 مقعدا مقابل 32 مقعدا لحزب الليكود إن المحامين الموكلين عنه تقدموا رسميا إلى نتنياهو ومكتب المدعي العام بطلب قالوا فيه إنه لأمر "حتمي" أن يتنحى نتنياهو.

ولا يلزم القانون الإسرائيلي نتنياهو بالاستقالة من منصب رئيس الوزراء، لكن في الوقت الذي تتجه فيه إسرائيل إلى انتخابات ثالثة مرجحة في أقل من عام يمكن أن يجد نتنياهو نفسه بسرعة في موقف صعب بين محاولة أن يكسب الانتخابات والاستعداد للمحاكمة التي تنتظره.

ويرجح أن يكون دعم زملائه في حزب ليكود حاسما فيما يتعلق بفرص بقائه في الحكم.

وأشار اثنان من أعضاء الكنيست عن حزب ليكود علنا إلى إجراء منافسة على زعامة الحزب الخميس، لكن حتى هذا التعبير المعتدل عن عدم الولاء يقلق الموالين.

وأصدر كبار الوزراء بيانات يعلنون فيها تأييدهم لنتنياهو وقال وزير العدل أمير أوهانا إنه فخور بزملائه أعضاء البرلمان عن حزب ليكود لوقوفهم إلى جانب نتنياهو مضيفا بحدة "باستثناء اثنين منهم".

وأيضا عبر القومي المتطرف بيزاليل سموتريتش وزير النقل وشريك نتنياهو في الائتلاف الحاكم عن تعاطفه مع نتنياهو بعد الاتهامات التي وجهها إليه المدعي العام أفيشاي ماندلبليت الخميس.

وقال سموتريتش على تويتر إن الهدف من احتجاجات الشوارع المزمعة لتأييد رئيس الوزراء هو منع "دكتاتورية قضائية متوحشة وعنيفة وخطيرة".

وبعد خطاب بالتلفزيون ليلة الخميس لزم نتانياهو الهدوء أمس الجمعة وكتب على تويتر "شكرا لكم لتأييدكم وحبكم. عطلة سعيدة" وأرفق بالتغريدة قلبا وعلم إسرائيل.

موعد الانتخابات

لكن موعد الانتخابات الإسرائيلية يمكن أن يكون ضد نتانياهو الذي قضى أطول فترة في منصب رئيس الوزراء وهي عشر سنوات متتابعة بالإضافة إلى ثلاث سنوات في التسعينات.

وحدد الرئيس الإسرائيلي ريئوفين ريفلين الخميس مهلة ثلاثة أسابيع للنواب لتقديم مرشح جديد من بينهم لرئاسة الوزراء ليحاول تشكيل حكومة جديدة بعد فشل كل من نتانياهو وغانتس في القيام بذلك بعد انتخابات أبريل وسبتمبر.

وإذا انتهت المهلة دون نجاح فستجرى انتخابات جديدة في غضون ثلاثة أشهر.

وقال مصدر قريب من ريفلين إنه يتوقع مناشدات لإبطال ترشيح نتنياهو بسبب توجيه التهم له. وإذا اتخذ الرئيس هذه الخطوة يمكن أن يبعد حزب ليكود نتانياهو من صفوفه.

وكتبت تال شاليف المعلقة السياسية لموقع والا الإخباري الإسرائيلي تقول "أكثر ما يخشاه نتانياهو هو أنه في وسط الأزمة الدستورية الاستثنائية التي حدثت ووسط التنازع السياسي والقضائي سيبرز باعتباره العضو الوحيد في البرلمان الذي لا يمكنه (تشكيل حكومة)".

وتتعلق اثنتان من القضايا الثلاث المتهم فيها نتانياهو بوسائل إعلام يزعم أن رؤساءها تلقوا مزايا من نتانياهو في مقابل تغطية إعلامية تبدي تأييدا أكبر لسياساته وسلوكياته.