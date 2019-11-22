وأكد وزير الخزانة الأميركية ستيفن منوتشين في بيان، أن "المسؤولين الإيرانيين يدركون أن وجود إنترنت حر ومفتوح في البلاد يكشف عدم شرعيتهم، لذلك يسعون إلى فرض قيود عليه، من أجل خنق التظاهرات المناهضة للنظام".

وقال بيان لوزارة الخزانة إن واشنطن "ستحاسب أعضاء النظام الإيراني على قمعهم العنيف للشعب الإيراني".

وبموجب العقوبات الجديدة، تجمد كافة الأصول المالية الخاصة بالوزير وفوائد العقارات التي يملكها في الولايات المتحدة إذا وجدت، كما يمنع هذا القرار أيضا رعايا الولايات المتحدة أو شركاتها من التعامل مع الوزير.

ويأتي هذا الإعلان غداة اتهام الرئيس الأميركي دونالد ترامب طهران بأنها تقطع الإنترنت، لتحجب عن الإيرانيين والعالم "المأساة" التي تدور في البلاد.

وقال وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو إن واشنطن فرضت عقوبات على الوزير الإيراني "لمساعدته في قطع الإنترنت عن الشعب".

كما تعهد بومبيو بـ"الكشف عن مرتكبي الانتهاكات ومعاقبتهم"، وحض الإيرانيين على إرسال "مقاطع فيديو وصور ومعلومات توثق قمع النظام".

وقبل أسبوع، اندلعت الاحتجاجات في جميع أنحاء البلاد التي تشهد أزمة اقتصادية، بعد الإعلان عن ارتفاع كبير في سعر البنزين.

وأكدت السلطات حتى الآن مقتل 5 أشخاص، لكن الأمم المتحدة تخشى من أن "العشرات" قتلوا خلال قمع الاحتجاجات.

وبقي الإنترنت مقطوعا، الجمعة، لكن مسؤولين ووكالات أنباء محلية أكدوا إعادة الخدمة بشكل تدريجي.