فبينما كانت السيدة تتحرك بالسيارة في بلدة فلوريس دا كونها، فوجئت بالفجوة الكبيرة أمامها على الطريق، ولم تجد الوقت الكافي للتوقف أو لتفادي السقوط بها.

وكانت الحفرة قد سببتها شاحنة مرت من الطريق قبل لحظات قليلة من وصول السيارة إلى الموقع، حسبما كشفت مقاطع فيديو رصدتها كاميرا مراقبة.

ووفقا شبكة "غلوبو نيوز" البرازيلية، فقد تعرضت فانيسا كافانيولي (34 عاما) وابنتها أندريسا كارنيسيلا (12 عاما) إلى إصابات سطحية، حيث تظهرهما مقاطع الفيديو وهما تخرجان من السيارة.

وسبب الحادث موجة من الجدل بشأن جودة البنية التحتية للبلدة، حيث بدا الطريق ضعيفا جدا ولم يتحمل مرور شاحنة فوقه، فيما أوضحت تقارير إعلامية أن سكان المنطقة قضوا بعض الوقت من دون مياه حيث تعرض الخط الذي يمدهم للدمار.

وقالت مصادر محلية إن الطريق تم إنشاؤه قبل نحو 5 عقود، وتعتقد السلطات أن الانهيار سببه وزن الشاحنة على الأغلب.