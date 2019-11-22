وقال المتحدث باسم البيت الأبيض هوجان جيدلي في بيان "الرئيس ترامب يريد محاكمة في مجلس الشيوخ لأن من الواضح أنه المجلس الوحيد الذي يمكن أن يتوقع فيه نزاهة ومعاملة عادلة بموجب الدستور".

وأضاف جيدلي "نتوقع أن نستمع أخيرا إلى شهود أدلوا بالفعل بشهاداتهم، وربما شاركوا في فساد، ومنهم أدم شيف وجو بايدن وهنتر بايدن ومن يطلق عليه مسرب المعلومات، وذلك على سبيل المثال لا الحصر".

وشيف رئيس لجنة المخابرات بمجلس النواب الأميركي والذي يقود التحقيق بخصوص مساءلة ترامب.