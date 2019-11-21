وذكرت الوزارة أنها قدمت إخطارا قانونيا للكونغرس بشأن الصفقة المقترحة، التي تشمل 13 قطعة من الأسلحة البحرية بعد أن قررت أنها في صالح الأمن القومي الأميركي من خلال "تعزيز أمن شريك قومي استراتيجي".

وقال بيان صادر عن الخارجية الأميركية، الأربعاء، إن الهند ستستخدم نظام مدافع (إم كيه-45) "كرادع للتهديدات الإقليمية وتعزيز دفاعها عن البلاد".

وسيكون المتعهد الرئيسي في هذه الصفقة هو شركة (بي إيه إي سيستمز لاند آند آرمامنتس)، ومقرها مينيا بوليس، أما مصانع الأسلحة فتقع في لويزفيل، بولاية كنتاكي.