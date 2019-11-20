وقال غانتس إنه بناء على ذلك، قرر أن يعيد التكليف لرئيس الدولة، وذلك قبل انتهاء المهلة الممنوحة له بنحو أربع ساعات.

وعقب هذه الخطوة، تدخل إسرائيل للمرة الاولى في تاريخها في وضع قانوني يستمر لثلاثة أسابيع، يستطيع فيه أي عضو برلمان يحظى بتأييد 61 عضوا في الكنيست، من تشكيل الحكومة.

وحال انتهاء هذه المدة دون تشكيل حكومة، ستذهب إسرائيل إلى انتخابات مبكرة خلال مدة أقصاها ثلاثة أشهر.

وبحسب مراسل "سكاي نيوز"، فإنه من الوارد أن تجري تلك الانتخابات في الثالث من مارس المقبل.

وبعد انتخابات تشريعية في 17 سبتمبر، حاول رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو تشكيل ائتلاف حكومي، لكنه تراجع عن ذلك، ثم أعلن ريفلين أنه سيكلف غانتس بالمهمة.