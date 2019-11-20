وقالت إيران للسفير، الذي يمثل المصالح الأميركية في إيران، نظرا لعدم وجود علاقات دبلوماسية رسمية بين البلدين، إن التصريحات الرسمية الأميركية "تدخل في الشأن الداخلي الإيراني".

يأتي هذا بالتزامن مع تصريحات للرئيس حسن روحاني، قال فيها إن الشعب "نجح مرة أخرى في اختبار تاريخي"، وذلك بالرغم من حملة القمع الأمنية التي شنتها السلطات الإيرانية لمواجهة التظاهرات الشعبية، حسب ما ذكرت وكالة رويترز.

وتابع في تصريحات نقلتها وكالة الأنباء الإيرانية على موقعها الإلكتروني: "نجح الشعب الإيراني مرة أخرى في اختبار تاريخي، وأظهر أنه لن يسمح للأعداء بالاستفادة من الوضع، رغم أنه ربما كانت لديه شكاوى بشأن إدارة البلاد".

وكانت المظاهرات الإيرانية قد اندلعت الجمعة الماضي، احتجاجا على قرار بزيادة أسعار الوقود، وتأتي قبل أشهر من انتخابات مجلس الشورى المقررة في فبراير المقبل.

وتعاني إيران من انكماش اقتصادي خطير ناتج عن انسحاب الولايات المتحدة في عام 2018 من الاتفاق الدولي بشأن النووي الإيراني، وإعادتها فرض عقوبات اقتصادية مشددة على طهران.