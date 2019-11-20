وأعلنت الحكومة اليونانية، الأربعاء، عن خطط لإصلاح نظام إدارة الهجرة، بحيث يستبدل المخيمات المفتوحة الموجودة في الجزر بمرافق احتجاز في البر الرئيسي خلال الأسابيع القليلة المقبلة.

وكشف نائب وزير الدفاع ألكيفيديس ستيفانيس عن التعديلات الجديدة بعد زيادة عدد الوافدين من تركيا، مع تجاوز أعداد المهاجرين واللاجئين عدد سكان الجزر في بعض الحالات، وفقا لما ذكرته "الأسوشيتد برس".

ووفقا لتقارير إعلامية، تعاني مخيمات اللاجئين في ليسبوس وأربع جزر أخرى في بحر إيجه من الاكتظاظ الشديد قبل فصل الشتاء، حيث تنام مئات العائلات في خيام خارج المنشآت الرسمية.

وتعد التغييرات المخطط لها الأهم منذ الاتفاق التاريخي عام 2016 بين تركيا والاتحاد الأوروبي للحد من الهجرة إلى أوروبا.