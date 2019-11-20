وطعن رجل يبلغ من العمر 57 عاما، الطبيب فريتز فون فايتسكر، نجل الرئيس السابق ريتشارد فون فايتسكر، أحد أكثر رؤساء ألمانيا المحبوبين لدى الشعب.

وذكرت الشرطة أنها ألقت القبض على القاتل عقب عملية الطعن التي وقعت مساء الثلاثاء في مستشفى "شلوس بارك - كلينيك"، إذ قفز الجاني من بين الحاضرين وهاجم القتيل.

وتوفي فريتز في مكان الحادث على الرغم من محاولة زملائه الأطباء إنقاذه. وأصيب رجل آخر بجروح خطيرة أثناء محاولته وقف الهجوم.

تجدر الإشارة إلى أن الرئيس الألماني السابق فايتسكر، الذي تولى المنصب من عام 1984 إلى 1994، وتوفي في عام 2015.