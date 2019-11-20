وقالت خدمات الطوارئ إن السلطات الهولندية عثرت على 25 مهاجرا مختبئين داخل عبارة بضائع متجهة إلى بريطانيا بعد فترة قصيرة من تحركها من هولندا الثلاثاء.

وذكرت السلطات الهولندية أن العبارة سرعان ما عادت إلى ميناء فلاردينجن في هولندا عقب اكتشاف أمرها.

وذكر بيان للسلطات الهولندية أن اثنين من المهاجرين نقلا إلى المستشفى للعلاج، بينما خضع الباقون وعددهم 23 شخصا لفحص طبي في الميناء، قبل أن تصحبهم الشرطة.

وأضاف البيان أنه يجري تفتيش العبارة بواسطة الكلاب للتأكد من عدم وجود مختبئين آخرين. وكان المهاجرون على متن السفينة (بريطانيا سيوايز) التي تمتلكها شركة هولندية.