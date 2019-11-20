ويحتدم الخلاف بين أنقرة وواشنطن بشأن شراء تركيا المنظومة إس-400، التي تقول واشنطن إنها غير متوافقة مع دفاعات حلف شمال الأطلسي وتشكل تهديدا لطائراتها إف-35 المقاتلة.

وردا على ذلك، علقت واشنطن مشاركة تركيا في برنامج تصنيع الطائرة، التي كانت قد تعاقدت على شرائها وحذرت من احتمال فرض عقوبات بسبب الصفقة.

وفي الأسبوع الماضي اجتمع أردوغان وترامب في البيت الأبيض للتغلب على الخلافات المتصاعدة بين بلديهما ابتداء من المنظومة إس-400 وانتهاء بالسياسة المتبعة في سوريا.

وخلال المحادثات، حث ترامب نظيره التركي على التخلي عن المنظومة إس-400 والحصول بدلا منها على منظومات الصواريخ الأميركية باتريوت.

ومع ذلك قال أردوغان، الثلاثاء، إنه أبلغ ترامب خلال المحادثات بأن تركيا لن تتخلى عن الصواريخ إس-400.

وأوضح أردوغان خلال حديثه إلى أعضاء حزبه العدالة والتنمية في البرلمان "اتفقنا على السعي لحلول لقضية إس-400. شرحت لترامب مرة أخرى كيف وصلنا إلى مرحلة شراء الصواريخ إس-400".

وأضاف "أبلغته بأننا لا يمكن أن نتخلى عن الصواريخ إس-400 وأن تركيا لن تتراجع".

وتابع أنه أبلغ ترامب كذلك أنه إذا أصرت الولايات المتحدة على "موقفها المتصلب" بشأن طائرات إف-35، فإن تركيا ستسعى للحصول على بدائل للوفاء باحتياجاتها الدفاعية على الأمد المتوسط.