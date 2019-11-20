وعرض التلفزيون الروسي الرسمي لقطات لوصول أطفال إلى مطار زوكوفسكي، خارج العاصمة موسكو.

وذكر المصدر أن الأطفال، الذين تتراوح أعمارهم بين عام وتسعة أعوام، سيخضعون لفحوص طبية مكثفة قبل أن يُسَلمُوا لأقاربهم.

وقالت وزارة الخارجية الروسية، إن الأطفال احتُجزوا في مراكز لجوء بالعراق، أو داخل سجون مع أمهاتهم.

وهذه رابع مجموعة من الأطفال الروس تغادر العراق، بحسب ما نقلت أسوشيتد برس.

وأضافت الخارجية الروسية، أن ما مجموعه 122 طفلا عادوا إلى البلاد.

وكان الرئيس فلاديمير بوتن، قال إن أكثر من 4000 روسي وحوالي 5000 مواطن من دول سوفيتية سابقة انضموا لتنظيم داعش الإرهابي.