وأعلن وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو، الاثنين، تخلي واشنطن عن سياسة تنتهجها منذ أربعة عقود، وتفيد بأن هذه المستوطنات "لا تتسق مع القانون الدولي".

وأدانت الخارجية الروسية هذا التغيير في بيان أصدرته الثلاثاء، وحذرت فيه من أن هذه الخطوة ستزيد التوتر في المنطقة، وفق ما نقلت "رويترز".

وأضاف البيان، أن موقف روسيا هو أن المستوطنات المقامة على الأراضي الفلسطينية غير قانونية، وتتعارض مع القانون الدولي.