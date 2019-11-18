وقال البيت الأبيض في بيان:"ندين استخدام القوة القاتلة والقيود المشددة على الاتصالات المستخدمة ضد المتظاهرين".



واضاف: "إن طهران تشددت في تطوير أسلحتها النووية وبرامجها الصاروخية ودعم الإرهاب ما أى لتحويل شعب فخور إلى مجرد حكاية تحذيرية أخرى لما يحدث عندما تتخلى الطبقة الحاكمة عن شعبها وتشرع في حملة لكسب القوة والثروات الشخصية".

وفي وقت سابق، علق وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو على الاحتجاجات، التي تشهدها إيران، قائلا إن الولايات المتحدة تقف مع الشعب الإيراني.



وكتب بومبيو، على "تويتر"، السبت: "كما قلت للشعب الإيراني، منذ عام ونصف، فإن الولايات المتحدة الأمريكية تقف معكم".



وأعاد وزير الخارجية الأميركي، نشر تغريدة سابقة منذ عام 2018، كان يقول فيها: "إنه يشعر بالفخر، أن الشعب الإيراني لم يبق صامتا، على الانتهاكات، التي تقوم بها حكومته"، مضيفا: "واشنطن تسمعكم. واشنطن تدعمكم، واشنطن تقف معكم".



وفي تغريدة أخرى، قال بومبيو: "الطريق واضح أمامنا، وهو استمرار سياسة الضغط على إيران، حتى تتوقف عن دعم المجموعات الإرهابية، وتغير موقفها".



من جانبه، قال المبعوث الأمريكي الخاص بإيران، براين هوك، إن الشعب الإيراني مستاء من النظام الحاكم والاحتجاجات ليست سوى أحدث مثال على الظلم.