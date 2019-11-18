وأشار الاستطلاع الذي نشره اليوم الاثنين برنامج "صباح الخير بريطانيا" (غود مورننج بريتين) التلفزيوني إلى حصول المحافظين على 42 في المئة من الأصوات مقابل 28 في المئة لحزب العمال.

وحصل حزب الديمقراطيين الأحرار المؤيد للاتحاد الأوروبي على 13 في المئة في حين حصل حزب بريكست على خمسة في المئة.

وشمل الاستطلاع 1010 راشدين من خلال الهاتف بين يومي 14 و16 نوفمبر .