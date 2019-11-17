وقالت وزارة الدفاع التايوانية إن الأسطول الصيني المتجه جنوبا مر عبر مضيق تايوان، الأحد، ولكنه ظل على الجانب الصيني من الممر المائي الذي يفصل الجزيرة عن الصين.

وأفادت الوزارة بأن تايوان سارعت بإرسال سفن وطائرات لمراقبة الأسطول.

وأشارت إلى أن سفن يابانية كانت تتبع أيضا الأسطول الصيني. ولم تذكر الوزارة أي تفاصيل أخرى.

وتمر حاملات الطائرات الصينية في المضيق منذ وصول رئيسة تايوان تساي انغ ون إلى السلطة عام 2016.

وتستاء الصين من تساي لرفضها رؤية تايوان والصين تحت مظلة دولة واحدة، فضلا عن علاقاتها المتطورة مع واشنطن.