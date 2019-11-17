ونقل التلفزيون الرسمي عن خامنئي قوله إنه يجب تطبيق زيادة سعر البنزين، كما ألقى باللوم في "أعمال التخريب" على الثورة المضادة والأعداء، من دون أن يحددهم.

وكان وزير الداخلية الإيراني عبدالرضا رحماني فضلي هدد المتظاهرين بالقول إن "قوات الأمن ستتحرك لاستعادة الهدوء".

وفي وقت سابق، أفاد ناشطون بمقتل 10 متظاهرين على الأقل، وإصابة آخرين، خلال الاحتجاجات التي اجتاحت اكثر من 50 مدينة إيرانية، رفضا لرفع أسعار الوقود.

وأوضحت مصادر معارضة أن المتظاهرين أحرقوا صورة المرشد علي خامنئي، ورفعوا شعارات تطالب بإسقاط النظام.

كما دفعت قوات الشرطة وعناصر الحرس الثوري، والباسيج، إلى إطلاق النار والغاز المسيل للدموع على الحشود، مما أوقع ضحايا في صفوف المتظاهرين، تلتها حملة اعتقالات في صفوف المحتجين.

وتأتي موجة الاحتجاجات الحالية في وقت تتشبث فيه سلطات طهران، بالقرار الذي تبنته الجمعة، القاضي بتقنين ورفع أسعار البنزين، وذلك بحجة الرفع من مستوى معيشة ملايين الإيرانيين، فيما يتوقع أن يفاقم القرار الأخير، موجة الغلاء.

ويقول مراقبون إن الشارع الإيراني فطن، بشكل كبير، إلى نهب موارده وإهدارها، مشيرين إلى أن طهران تعيش أزمة اقتصادية حقيقية.