وذكرت الوكالة، أنه تم تعليق عمل رئيس بلدية سوروج في محافظة شانلي أورفة، بالإضافة لرؤساء بلديات مازيداغي وسافور وديريك في محافظة ماردين، حسبما نقلت "فرانس برس".

وتتهم أنقرة "حزب الشعوب الديمقراطي"، ثالث أكبر أحزاب البلاد، الذي ينتمي إليه رؤساء البلديات المقالين، بالارتباط بحزب العمال الكردستاني، الذي يشن تمردا انفصاليا مسلحا ضد أنقرة منذ 1984.

وخلال الأشهر الأخيرة، تعرض الحزب المعارض للحزب الحاكم لحملة قمع شديدة، خصوصا أنه الحزب الوحيد في البرلمان الذي انتقد العملية العسكرية التركية في شمال سوريا وعدها "غزوا".

وبلغ عدد رؤساء البلديات المنتمين للحزب الذين أوقفتهم السلطات التركية عن العمل 24 شخصا.