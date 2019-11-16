وقال الادعاء الفيدرالي الألماني إن المرأة، وعرف اسمها الأول وهو "نسيم. أ"، اعتقلت لدى وصولها إلى البلاد، لكنه لم يذكر أي تفاصيل تتعلق بظروف عودتها أو المكان الذي جاءت منه، وفق ما نقلت "الأسوشيتد برس".

يشار إلى أن تركيا هددت بإعادة عناصر تنظيم "داعش" الأجانب إلى بلادهم الأصلية، وهو ما بدأت بتنفيذه بالفعل.

وذكر ممثلو الادعاء الألماني السبت، أن المرأة كانت محتجزة لدى القوات الكردية مطلع العام الجاري، في مخيم الهول شمال شرقي سوريا.

وأوضح ممثلو الادعاء أن "نسيم" سافرت إلى سوريا في أواخر عام 2014، وتزوجت من أحد مسلحي "داعش"، ثم انتقلا معا إلى منطقة تلعفر في العراق، حيث كانا يعيشان في منزل استولى عليه التنظيم الإرهابي.

ووفقا للمعلومات، كانت "نسيم" تدير الأسرة، وتتلقى منحة من "داعش" تقدر بنحو 100 دولار شهريا، بينما كان زوجها يقاتل في صفوف الإرهابيين.