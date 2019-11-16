وذكر البيان الصادر عن مكتبه أن فوتشيتش (49 عاما) نُقل إلى مستشفى عسكري في بلغراد، الجمعة، بسبب مشكلات تتعلق بالقلب والأوعية الدموية.

وقال مسؤول حكومي لرويترز، بعد أن طلب عدم الكشف عن هويته: "حالة الرئيس مستقرة الآن".

وأصبح فوتشيتش رئيسا للوزراء عام 2014، وانتُخب رئيسا في عام 2017.

ورغم أن منصب الرئاسة شرفي، فإن فوتشيتش يحظى بنفوذ سياسي بصفته رئيس الحزب التقدمي الصربي الذي يتولى السلطة منذ عام 2012.