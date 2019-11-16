وتأتي تصريحات دمير بعد أيام من محادثات بين الرئيس التركي رجب طيب أردوغان والرئيس الأميركي دونالد ترامب في البيت الأبيض.

وأضاف دمير، في مقابلة أجرتها معه محطة (سي.إن.إن ترك)، أنه ليس من المنطقي أن تقدم دولة على شراء مثل هذه الأنظمة لتنحيتها جانبا، لكنه قال إن المسؤولين الأتراك والأميركيين سيعملون على معالجة القضية.

وأوضح أنه لن تصل أي طواقم من روسيا إلى تركيا لتشغيل المنظومة الصاروخية.

وكان الرئيسان التركي والأميركي قد أجريا محادثات في واشنطن، الأربعاء، للتغلب على الخلافات المتزايدة بين الدولتين العضوين في حلف شمال الأطلسي والتي تشمل التهديد بالعقوبات ردا على شراء تركيا منظومة إس 400 والسياسة بشأن سوريا.

وتقول واشنطن إن منظومة إس 400 تمثل تهديدا لمقاتلاتها من طراز إف 35، وعلقت مشاركة تركيا في برنامج تصنيع هذه المقاتلات.