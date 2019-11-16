وقالت إدارة إطفاء حرائق الريف في ولاية نيو ساوث ويلز، إن 59 حريقا اشتعل في الولاية حتى صباح السبت، ولم يتم احتواء سوى 13 منها.

وفي ولاية كوينز لاند، اشتعلت ستة حرائق صباح السبت. ودمرت النيران 16 منزلا الأسبوع الماضي.

وأسفر اندلاع حرائق الغابات الشرسة قبل موعدها في فصل الربيع بنصف الكرة الجنوبي عن مقتل عدة أشخاص، وتدمير قرابة 300 منزل الأسبوع الماضي.

ومن المتوقع أن تتدهور الأوضاع، هذا الأسبوع، مع ارتفاع درجات الحرارة، وعدم وجود أي مؤشرات على هطول المطر.