ونقلت مجلة فورين بوليسي عن 3 مسؤولين أميركيين حاليين وسابقين، لم تنشر أسماءهم، قولهم إن دونالد ترامب طالب اليابان بزيادة المبالغ التي تدفعها للقوات الأميركية المتمركزة هناك 4 أمثال ما تدفعه حاليا.

وقالت المجلة إن واشنطن تريد من طوكيو زيادة المبالغ التي تدفعها سنويا للقوات الأميركية في اليابان، التي تضم 540 ألف فرد، من نحو 2 مليار دولار إلى نحو 8 مليارات دولار، وفقا لرويترز.

يشار إلى أن وجود القوات الأميركية في اليابان يأتي بموجب اتفاقية ينتهي مفعولها في مارس عام 2021.

وأوضحت المجلة أن مستشار الأمن القومي الأميركي السابق جون بولتون هو من قدم هذا الطلب للمسؤولين اليابانيين خلال زيارة قام بها للمنطقة في يوليو الماضي برفقة مدير شؤون آسيا في مجلس الأمن القومي الأميركي آنذاك مات بوتينجر.

وصرح متحدث باسم وزارة الخارجية اليابانية ردا على تقرير فورين بوليسي، بالقول إنه "غير صحيح"، مشيرا إلى أنه ليس هناك مفاوضات بين الولايات المتحدة واليابان بشأن إبرام اتفاق جديد.

وذكرت رويترز، الأربعاء، أن ترامب أصر أيضا على ضرورة تحمل كوريا الجنوبية قدرا أكبر من نفقات الوجود العسكري الأميركي على أراضيها، والذي يمثل رادعا ضد كوريا الشمالية.

وطرح الرئيس الأميركي فكرة سحب قوات بلاده من شبه الجزيرة الكورية.