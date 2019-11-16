وأمر زعيم كوريا الشمالية الطيارين المقاتلين بالحصول على "فكرة وتكتيكات رائعة"، ضد أعداء "مسلحين حتى النخاع".

جاء تقرير وكالة الأنباء المركزية الكورية الرسمية في بيونغيانغ بعد سلسلة من التصريحات التي عبرت عن غضب البلاد من تدريبات عسكرية أميركية كورية جنوبية مزمعة، تقول كوريا الشمالية إنها قد تعرقل مفاوضاتها النووية مع واشنطن عن مسارها.

وصرح وزير الدفاع الأميركي مارك إسبر للصحفيين الجمعة، في زيارة حاليا لكوريا الجنوبية، أن الحلفاء يمكنهم تعديل التدريبات الجوية المشتركة لخلق مساحة للدبلوماسية.

وتعثرت المفاوضات منذ قمة فبراير بين كيم والرئيس دونالد ترامب في فيتنام، والتي انهارت بعد أن رفضت الولايات المتحدة مطالب كوريا الشمالية بتخفيف العقوبات على نطاق واسع مقابل الاستسلام الجزئي لقدراتها النووية.

وأصدر كيم مهلة لنهاية العام لإدارة ترامب لتقديم شروط مقبولة للطرفين للتوصل إلى اتفاق لإنقاذ الدبلوماسية، بينما قال إنه سيسعى إلى "مسار جديد" إذا استمرت الولايات المتحدة في فرض العقوبات والضغط.

وكثفت كوريا الشمالية اختبارات الصواريخ والمظاهر العسكرية الأخرى في الأشهر الأخيرة في محاولة واضحة للضغط على واشنطن.

وقالت الوكالة إن كيم عبر عن ارتياحه لأداء طياريه المقاتلين الذين أظهروا "قوة لا تقهر" لسلاح الطيران.