وجاء القرار التركي بترحيل الداعشي الأميركي بعد يوم من إجراء الرئيس رجب طيب أردوغان محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في واشنطن لتخطي الخلافات بين البلدين.

وقال وزير الداخلية التركي سليمان صويلو، إن بلاده أعادت المقاتل الداعشي إلى بلاده في الوقت الذي بدأت فيه تركيا إعادة المتشددين لأوطانهم.

وكانت السلطات التركية بدأت ترحيل المعتقلين لديها الذين يشتبه بانتمائهم لتنظيم داعش إلى بلادهم الاثنين، بحسب رويترز.

وطلب أحد المشتبه بهم، وهو مواطن أميركي من أصل عربي، أن يتم ترحيله إلى اليونان، غير أن السلطات اليونانية رفضت دخوله وظل عالقا في منطقة عازلة بين تركيا واليونان.

وفي وقت لاحق أبلغ صويلو الصحفيين في أنقرة أنه تم ترحيل المشتبه به إلى الولايات المتحدة جوا من إسطنبول، مضيفا أن 3 دواعش آخرين أعيدوا إلى أوطانهم دون أن يذكر أسماء الدول التي تم ترحيلهم إليها.

وكانت أنقرة قد أعلنت الخميس أنها أرسلت 8 أجانب لهم صلات بالتنظيم المتطرف إلى كل من ألمانيا وبريطانيا، وأشارت إلى أنها سترحل 23 معتقلا أوروبيا، في غضون الأيام المقبلة.