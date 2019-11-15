وخشيت دول أوروبية حليفة لتركيا في حلف شمال الأطلسي من أن الهجوم، الذي نفذته أنقرة الشهر الماضي على منطقة حدودية سورية يمكن أن يؤدي لفرار أشخاص يشتبه في انتمائهم لداعش وأسرهم من سجون ومخيمات تديرها القوات الكردية، وقالت أنقرة إن هذه المخاوف لا أساس لها.

وأعلنت السلطات التركية، الاثنين، أنها بدأت ترحيل مقاتلي تنظيم داعش المحتجزين، حيث بدأت بترحيل اثنين أحدهما ألماني والآخر أميركي، وقالت إنها سترحل 23 أسيرا آخرين، جميعهم أوروبيون، في غضون الأيام المقبلة.

وقالت الشرطة اليونانية، الاثنين، إن ضباطا من الشرطة التركية قدموا إلى موقع حدودي عند بلدة كاستانيس اليونانية وطلبوا تسليم مواطن أميركي ينحدر من أصول عربية كان برفقتهم لليونان عقب القبض عليه متجاوزا فترة إقامته في تركيا.

وأضافت أن السلطات رفضت السماح بدخول الرجل وأعيد إلى تركيا، لكن وسائل إعلام تركية رسمية قالت إن الرجل ظل في منطقة حدودية بين البلدين.

وقالت وزارة الداخلية، الخميس، إن الولايات المتحدة وافقت على استعادة المقاتل الذي طلب ترحيله إلى اليونان قبيل منع دخوله وإن السلطات التركية بدأت في الإجراءات الضرورية لذلك.

وأوضح مستشار وزارة الخارجية الأميركية لمكافحة الإرهاب، ناثان سيلز، أن واشنطن تعمل عن كثب مع تركيا واليونان لمتابعة القضية، محذرا من مطالبة الدول باستلام مقاتلين ينتمون لبلدان أخرى.

وقال سيلز للصحفيين "ما نراه هو أن مطالبة دول أخرى بالمنطقة باستقبال مقاتلين أجانب ينتمون لبلدان أخرى ومقاضاتهم وسجنهم هو خيار غير ممكن وغير قابل للتطبيق".

من جانبها، ذكرت وزارة الخارجية الألمانية أن أنقرة أبلغت برلين بترحيل 10 أشخاص هم 3 رجال و5 سيدات وطفلان، وأضافت الوزارة أنها لا تعلم إن كان أي منهم من مقاتلي داعش، لكنها أكدت أنهم ألمان.

وفي سياق متصل، قالت الشرطة في العاصمة البريطانية لندن إن رجلا في السادسة والعشرين من عمره اعتقل في مطار هيثرو، الخميس، للاشتباه في ضلوعه في جرائم إرهابية متعلقة بسوريا، وكان الرجل قد وصل قادما من تركيا لكن لم يتضح بعد إن كان هو المقاتل البريطاني الذي قالت تركيا إنها سترحله.

وذكرت أنقرة أن لديها المئات من المتشددين المحتجزين الآخرين واتهمت الدول الأوروبية بالعزوف عن استعادة مواطنيها الذين سافروا للانضمام للمتشددين، الذين يشاركون في حروب في الشرق الأوسط لا سيما سوريا والعراق.

ويأتي قرار تركيا ترحيل المقاتل الأميركي في تنظيم داعش بعد يوم من إجراء الرئيس رجب طيب أردوغان محادثات مع نظيره الأميركي دونالد ترامب في واشنطن لتخطي الخلافات بين البلدين.