وبحسب ما أوردت صحيفة "الغارديان" البريطانية على موقعها الإلكتروني، الخميس، فإن عدد المهاجرين غير الشرعيين يتراوح بين 3.9 مليون و4.8 مليون مهاجر في عام 2017.

وأجرى المسح مؤسسة بيو للأبحاث، واستندت إلى بيانات 32 دولة في الاتحاد الأوروبي وبيانات منظمات دولية، مشيرة إلى أن أكثر من نصف هؤلاء يعيشون في ألمانيا وبريطانيا.

ويوجد في ألمانيا ما بين مليون ومليون و200 ألف مهاجر، وهو ضعف العدد في عام 2014، بينما يتراوح الرقم في بريطانيا بين 800 ألف ونحو 1.2 مليون مهاجر.

ويرتفع الرقم الذي توصلت إليه المؤسسة عن التقديرات السابقة التي أشارت في 2014 إلى وجود 3.7 مليون مهاجر غير شرعي.

وقالت الدراسة إن أغلبية هؤلاء من الشبان الذكور وجاءوا نحو ثلثهم من آسيا والمحيط الهادئ بمن فيها أفغانستان وباكستان، ونحو 21 في المئة قدموا من الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، و17 في المئة من دول جنوب الصحراء.

وعرّفت الدراسة المهاجرين غير الشرعيين بأنهم من خارج دول الاتحاد الأوروبي، ويعيشون فيه دون تصريح إقامة، أو انتهت تأشيراتهم ولم يغادروا الاتحاد عندما طلب منهم ذلك.