ونقلت "أسوشيتد برس"، عن وكالة "الأناضول" التركية، الأربعاء، أن أحمد ألتان أعيد إلى الحجز، الثلاثاء، بعد اعتراض الادعاء العام على إطلاق سراحه، وأمرت المحكمة بإعادة اعتقاله.

وكانت السلطات التركية دانت ألتان والصحفية نازلي إليجاك، في 4 نوفمبر بمساعدة الداعية فتح الله غولن، الذي تتهمه تركيا بالضلوع في محاولة الانقلاب الفاشل عام 2016.

ونفى ألتان وإليجاك هذه الاتهامات.

لكن السلطات أفرجت عن الصحفيين الاثنين بعد قضاء ثلاث سنوات في السجن، بموجب قوانين تسمح بالإفراج المبكر في بعض الحالات.

ومن جانبها، انتقدت منظمة العفو الدولية إعادة اعتقال ألتان، قائلة "إن القرار دليل على مدى الظلم الذي تعرض له".