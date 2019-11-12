ووقع الحادث عندما اصطدم قطار كان متجها إلى مدينة شيتاغونغ الساحلية، مع قطار كان متجها إلى العاصمة دكا في الثالثة صباحا، في برامانباريا، التي تبعد حوالي 100 كيلومتر شرقي العاصمة.

وأسفر التصادم عن تدمير 3 من عربات القطار المتجه إلى شيتاغونغ، وفق ما ذكرت وكالة "رويترز"، فيما أظهر مقطع فيديو الدمار الذي حل بعربات القطارين.

وقال حاكم منطقة برامانباريا، حياة الدولة خان: "انتشلت إلى الآن 15 جثة"، محذرا من أن عدد القتلى قد يرتفع مع استمرار عمليات البحث والإنقاذ، التي يشترك فيها مسؤولون من إدارة الإطفاء والشرطة وحرس الحدود والجيش.

وتابع: "أصيب أكثر من 40 شخصا ونقلوا إلى مستشفيات"، موضحا أن بعض المصابين في حالة حرجة.

وكان معظم الركاب نائمين وقت وقوع الحادث. ولم يتضح على الفور كيف أصبح القطاران على المسار نفسه، إلا أن الحكومة أمرت بإجراء تحقيق لمعرفة ملابسات الحادث.

وحوادث القطارات في بنغلادش كثيرة التكرار نسبيا، وكثير منها يقع عند تقاطعات لا تخضع للإشراف، وأيضا بسبب الحالة السيئة لمسارات السكك الحديدية.