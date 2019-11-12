وتولى كارتر الذي كان ينتمي إلى الحزب الديمقراطي رئاسة الولايات المتحدة لفترة واحدة من1977 إلى 1981.



وقبل سنوات اكتشف كارتر (95 عاما) إصابته بمرض سرطان الجلد، وتلقى العلاج الإشعاعي والكيميائي، وقال عام 2015، أنه لم يتبق له من الحياة سوى أسابيع قليلة، وكان بعمر الـ 90 آنذاك.

لكنه في نهاية العام 2015 قال بمؤتمر صحفي: أنه يشعر فجأة بالراحة والقوة والإثارة، ومن ثم تبين بعد 4 أشهر من قوله هذا، أنه شفي تماماً، وجسده خال تماماً من آثار السرطان.

ويعد جيمي كارتر حاليا أكبر رئيس أميركي سابق على قيد الحياة.