ولم يخض الكرملين في تفاصيل المناقشات التي دارت في اتصال هاتفي بين بوتن وميركل حول مستقبل دونباس، لكن الاتفاق على وضعها سيكون خطوة إلى الأمام نحو عقد قمة بين أربع دول لإنهاء الصراع المستمر منذ خمس سنوات في المنطقة الواقعة في شرق أوكرانيا.



وقال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي الشهر الماضي إن كييف وافقت على منح دونباس وضعا خاصا والسماح بإجراء الانتخابات المحلية هناك.



ويثير هذا التطور الآمال في تحديد تاريخ للقمة الرباعية بين روسيا وألمانيا وفرنسا وأوكرانيا.

لكن احتجاجات الشوارع التي اتهمت زيلينسكي بالرضوخ لضغوط موسكو جعلته يقول في وقت لاحق إن الانتخابات يجب ألا تجرى تحت تهديد السلاح ولا بد أن تمتثل للقانون الأوكراني.



وقال الكرملين إن ميركل وبوتن ناقشا الاستعدادات للقمة لكن لم يتحدثا عما إذا كان هناك اقتراح بتاريخ عقدها.

وقالت متحدثة باسم الحكومة الألمانية إن الاستعدادات للقمة كانت محور المحادثة وإن بوتن وميركل ناقشا المفاوضات الخاصة بمرور الغاز الروسي في الأراضي الأوكرانية والوضع في سوريا.