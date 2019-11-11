وقال إنعام الرحمن، وزير الدولة لمواجهة الكوارث والإغاثة في ينغلادش، إن معظم الضحايا رفضوا ترك منازلهم وتوفوا نتيجة سقوط أشجار بفعل الإعصار.

وذكرت السلطات أن صيادا غرق ولا يزال خمسة في عداد المفقودين بعد انقلاب قاربهم، الأحد، نتيجة الرياح والتيارات القوية. وجرى إنقاذ30 صيادا آخرين.

وألحق الإعصار أضرارا أو دمر قرابة 6000 منزل. ولم ترد أنباء عن أضرار كبيرة في مخيمات جنوب شرقي البلاد التي تستضيف مئات الآلاف من اللاجئين الروهينغا القادمين من ميانمار المجاورة.

وقال سيف الإسلام، المسؤول التنفيذي بمنطقة تكناف، إن سفينة ستبحر اليوم إلى جزيرة سان مارتن لإنقاذ 1200 سائح معظمهم محليون والذين حوصروا هناك منذ ثلاثة أيام.

وفي ولاية البنغال الغربية الهندية، قال جويد خان، الوزير المسؤول عن مواجهة الكوارث، الأحد، إن سبعة أشخاص لقوا حتفهم.