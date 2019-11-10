وأشارت النيابة العامة، في مدينة رين، شمالي البلاد، في بيان إلى "العثور على أغلفة مشبوهة" في مواضع عدة على السواحل الأطلسية الفرنسية منذ الرابع من نوفمبر، من منطقة سان نازير (غرب) إلى منطقة الباسك (جنوب غرب).

وأوضحت أن "التحليلات الأولية أظهرت أن هذه الأغلفة التي وصلت إلى الشاطئ هي في الواقع حزم تحوي مخدرات، خصوصا الكوكايين بدرجة نقاء كبيرة".

وأوردت النيابة العامة في مدينة رين أن "كمية كبيرة من المخدرات جرت مصادرتها حتى اليوم"، مذكرة بأن "أي اكتشاف يجب أن يتم إعلام أجهزة الشرطة أو الدرك به من دون أي تلاعب"، وفق ما نقلت "فرانس برس".

ويشكل نقل مثل هذا النوع من المنتجات مخالفة قانونية تصل عقوبتها إلى السجن حتى عشر سنوات.