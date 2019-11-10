وقال الاستطلاع الذي نشرت نتائجه صحيفة الإندبندنت البريطانية، إن تأييد حزب المحافظين بلغ 37 في المئة، مقارنة مع 31 في المئة قبل شهر.

وأشار الاستطلاع إلى ارتفاع تأييد حزب العمال المعارض إلى 29 في المئة، مقارنة مع 26 في المئة. وشمل الاستطلاع 1504 بريطانيين بالغين، وجرى تنظيمه من الخامس إلى الثامن من نوفمبر الجاري.

ويأتي نشر نتائج الاستطلاع في وقت تبادل قادة الأحزاب السياسية البريطانية، السبت، الاتهامات بالمسؤولية عن الفيضانات التي غمرت أجزاء من إنجلترا، حيث تحولت الفيضانات إلى إحدى قضايا الحملة الانتخابية في انتخابات 12 ديسمبر المقبل.

ويزور زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربين مناطق شمال إنجلترا التي غمرتها مياه الفيضانات من جراء الأمطار الغزيرة، التي بلغ ارتفاعها 4.4 بوصات (112 ملم) في يوم واحد، وتسببت في وفاة امرأة جرفتها مياه الفيضانات.

وزار رئيس الوزراء بوريس جونسون المنطقة يوم الجمعة، وقال إن الحكومة ستستثمر المزيد من الأموال في مواجهة الفيضان.