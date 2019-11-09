ونقلت وكالة الأنباء والتلفزيون الإيرانية عن كمالوندي قوله خلال مؤتمر صحفي بمحطة فوردو النووية تحت الأرض "يمكن للمنظمة إنتاج خمسة في المئة و20 في المئة و60 في المئة. لديها القدرة على ذلك".

وأضاف "في الوقت الحالي لا توجد حاجة إلا لخمسة في المئة".

و60 في المئة نسبة تتجاوز إلى حد كبير المستوى المطلوب لمعظم الاستخدامات المدنية، ولكن لا تصل إلى نسبة التسعين في المئة اللازمة لصنع وقود قنبلة نووية.

وقالت إيران يوم الخميس إنها استأنفت تخصيب اليورانيوم في فوردو، في خطوة تمثل قدرا أكبر من التخلي عن الاتفاق النووي الذي أبرمته عام 2015 مع الدول الكبرى بعد انسحاب الولايات المتحدة منه.

ويحظر الاتفاق إنتاج مواد نووية في فوردو التي تعد موقعا يمثل حساسية بالغة، كانت إيران أخفته حتى اكتشفه مفتشون تابعون للأمم المتحدة عام 2009.

وقال كمالوندي إن مفتشين من الوكالة الدولية للطاقة الذرية سيزورون محطة فوردو يوم الأحد.

وبدأت إيران منذ مايو في تجاوز الحدود التي فرضها الاتفاق النووي على قدراتها النووية، ردا على ضغوط الولايات المتحدة على طهران للتفاوض بشأن فرض قيود على برنامجها للصواريخ الباليستية ودعمها لقوى تحارب بالوكالة عنها في الشرق الأوسط.

وتقول إيران إن من الممكن العدول عن تقليص الالتزامات ببنود الاتفاق إذا تمكنت الدول الأوروبية الموقعة عليه من إعادتها لسوق التجارة العالمية وهو ما وعد به الاتفاق لكن عرقلته إعادة الولايات المتحدة فرض العقوبات على طهران.