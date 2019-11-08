وذكر مراسل "سكاي نيوز" أن نفتالي، الذي اشتغل في وقت سابق، وزيرا للتربية والتعليم، جرى تعيينه في منصب وزير الدفاع.

وتابع "كما تم الإعلان عن تشكيل اتحاد بين حزب الليكود واليمين الجديد الذي يضم ثلاثة أعضاء كنيست".

وقال مراقبون إن هذه الخطوة جاءت من أجل ضمان عدم انضمام الحزب إلى ائتلاف ضيق قد يشكله بيني غانتس.

هذا ويواصل غانتس إجراء مشاورات لتشكيل حكومة جديدة في إسرائيل، بعدما فشل نتنياهو في المهمة.

وفي ديسمبر الماضي، أعلن بينيت ووزيرة العدل، آيليت شاكيد أنهما غادرا الحزب الوطني الديني "البيت اليهودي"، لإطلاق حزبهما "اليمين الجديد"، وذلك في مؤتمر صحفي عقداه في تل أبيب.

وأكد الوزيران، آنذاك، أن الحزب الجديد يتوجه إلى المتدينين وغير المتدينين "في إطار شراكة فعلية".