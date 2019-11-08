والتقط أحد السكان من منزله مقطع فيديو يظهر السماء في درجة لونية بين الحمرة والبرتقالية، قائلا: "نحن على بعد أميال من الحرائق، لكن الدخان لا يزال منتشرا هنا بشكل لا يصدق. يمكنك أن تشعر بأن الرماد ينزل من السماء".

وأخليت بلدات في ولايتين أستراليتين، وناشدت السلطات مئات السكان مغادرة المكان الجمعة، بعد اشتعال عدد قياسي من حرائق الغابات.

وأصدرت إدارة إطفاء حرائق الريف في نيو ساوث ويلز تحذيرات من17 حريقا، وناشدت السكان الرحيل سريعا أو البحث عن ملاذ، كما خرج أكثر من 50 حريقا أصغر عن نطاق السيطرة.

وذكرت هيئة الإذاعة الأسترالية (إيه بي سي) أن إدارة الإطفاء تلقت أيضا العديد من البلاغات عن وجود أشخاص محاصرين داخل منازلهم.

وقالت إدارة الإطفاء: "هذه الحرائق شديدة الخطورة. إن كنتم على مقربة منها فستكون حياتكم في خطر ويتعين أن تتحركوا حفاظا على أنفسكم".

وخلال الجمعة، تراجع عدد الحرائق بالغة الخطورة إلى 15 حريقا في نيو ساوث ويلز و3 حرائق في نفس المستوى بولاية كوينزلاند في الشمال.

وقالت إدارة الإطفاء لهيئة الإذاعة إنها نشرت أكثر من ألف من رجال الإطفاء و70 طائرة، لاحتواء الحرائق، وناشدت إدارتا الإطفاء والطوارئ في كوينزلاند السكان في عدة بلدات منها كورويباه وتوانتين مغادرة أماكنهم.

وقال خبراء إن حرائق الغابات تسببت في نفوق نحو نصف حيوانات الكوالا التي تعيش في محمية ساحلية في نيو ساوث ويلز.