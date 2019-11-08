واعتقل عظيم يجان رئيس بلدية إيبيكيولو بمحافظة فان جنوب شرق تركيا، مع نائبته شهزاده كورت ووجهت له تهمة "الدعاية الإرهابية" والانتماء لحزب العمال الكردستاني المحظور، وفق ما أفادت وكالة "الأناضول" الرسمية التركية.

ويعد يجان عضوا في حزب الشعوب الديمقراطي المؤيد للأكراد، ثالث أكبر الأحزاب في تركيا.

وتشن الحكومة حملة تستهدف حزب الشعوب الديمقراطي منذ الأشهر القليلة الماضية، بشبهة الارتباط بحزب العمال الكردستاني الذي يخوض تمردا داميا ضد أنقرة منذ 1984.

وأقيل ثلاثة رؤساء بلديات منتخبين من مناصبهم في أغسطس بشبهة الارتباط بحزب العمال الكردستاني، وجاءت إقالة الثلاثة بعد 5 أشهر فقط على انتخابهم.

وتم اعتقال 3 رؤساء بلديات آخرين في أكتوبر على خلفية التهمة ذاتها، لكن حزب الشعوب والمنتمين إليه ينفون أي ارتباط بحزب العمال.

واعتبرت منظمة "هيومان رايتس ووتش" الحقوقية، أن قرارات حكومة الرئيس رجب طيب أردوغان بهذا الشأن "تنتهك بشكل صارخ حقوق الناخبين وتعيق الديمقراطية المحلية".