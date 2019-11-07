وقال رئيس الاستخبارات الروسية ألكسندر بورتنيكوف، الخميس، إن داعش يحاول الانتقال إلى آسيا الوسطى انطلاقا من أفغانستان، بحسب ما نقلت عنه وكالة أنباء "إيتار- تاس" الروسية.

وأضاف بورتنيكوف: "نسجل نشاطا متزايدا لوحدات من تنظيم داعش في أفغانستان"، مضيفا "هدفهم هو إنشاء موقع قوي للتوسع عبر مجموعة الدول المستقلة وسيستعينون بمقاتلين يتحدرون من جمهوريات آسيا الوسطى لهم خبرة قتالية"، وفقا لفرانس برس.

وتابع المسؤول الروسي خلال اجتماع في طشقند بأوزبكستان لقادة الأجهزة الأمنية في مجموعة الدول المستقلة التي تضم جمهوريات سوفياتية سابقة، أن جناح التنظيم "ولاية خرسان" الناشط في أفغانستان "على صلة وثيقة" بمجموعتين متطرفتين أخريين.

وتأتي هذه التصريحات غداة مقتل 17 شخصا، بينهم 15 مسلحا من داعش وشرطي وعسكري في طاجيكستان، في هجوم استهدف حرس الحدود قرب حدود أوزبكستان.

وقالت السلطات في طاجيكستان إن المهاجمين كانوا أعضاء في داعش، وأنهم وصلوا قبل 3 أيام إلى أفغانستان، على الرغم من أن أي جهة لم تعلن مسؤوليتها عن الهجوم حتى الآن.

يشار إلى أن أكثر من 1000 طاجيكي انضموا إلى صفوف المسلحين المتطرفين في سوريا والعراق في السنوات القليلة الماضية، بحسب ما ذكرت السلطات الطاجيكية.