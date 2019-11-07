وأجبر سوء نوعية الهواء الحكومة في باكستان على إغلاق المدارس في لاهور، عاصمة إقليم البنجاب في شرقي البلاد وموطن 11 مليون شخص، بحسب ما ذكرت وكالة "الأسوشيتد برس".

ووفقا لتقارير، فقد غيم ضباب دخاني كثيف فوق سماء لاهور، خصوصا بعد حرق المحاصيل على نطاق واسع في المناطق المحيطة بالإقليم، وهي ممارسة شائعة بين المزارعين الفقراء للتخلص من بقايا محاصيل الموسم الزراعي السابق.

ويعمد المزارعون في العادة إلى حرق بقايا النباتات الجافة لتجهيز الأرض للموسم الزراعي التالي.

وبالإضافة إلى الدخان الناجم عن حرق بقايا المحاصيل الزراعية، يساهم الازدحام المروري والحرائق المفتوحة من أجل الطبخ والتدفئة وكذلك قطع الأشجار على مدى سنوات في تدني نوعية الهواء في المدينة.

وصباح الخميس، بلغ مؤشر جودة الهواء في لاهور 114 نقطة، وهو مستوى خطير بحسب مؤشر معايير التلوث، خصوصا بالنسبة إلى الفئات الحساسة من الأعمار مثل الأطفال وكبار السن.

ويعني هذا الرقم وفقا للمؤشر، زيادة حدة الأعراض بصورة طفيفة بين الأشخاص الذين لديهم حساسية وحالات أخرى مثل مرض القلب المزمن أو أمراض الرئة، وأعراض تهيج عابرة مثل تهيج العين أو العطس أو السعال لدى بعض السكان الأصحاء.