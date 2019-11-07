وجاء في بيان رسمي نشر موقع وكالة الطاقة الذرية الإيرانية أن إيران سحبت اعتماد المفتشة في الوكالة التابعة للأمم المتحدة بعد حادثة وقعت "الأسبوع الماضي" خلال عملية "مراقبة" عند مدخل منشأة نطنز النووية، حيث يتم تخصيب اليورانيوم، وفقا لوكالة فرانس برس.

وقال البيان إن المفتشة في الوكالة الدولية للطاقة الذرية تسببت "بإطلاق إنذار"، خلال عملية المراقبة، مما أثار قلقا من احتمال حيازتها على "مادة مشبوهة".

وكانت أنباء الأربعاء قد أفادت بأن السلطات الإيرانية احتجزت لفترة وجيزة مفتشة في وكالة الطاقة الذرية، في عملية وصفها دبلوماسيون بأنها "مضايقة".

وقال دبلوماسيون مطلعون على عمل الوكالة إن طهران احتجزت المفتشة لفترة وجيزة وتحفظت على وثائق السفر الخاصة بها.

وكشف أحد الدبلوماسيين أن عملية احتجاز المفتشة وقعت عند منشأة نطنز النووية، مشيرا إلى أنها حدثت الأسبوع الماضي، وهي العملية التي أكدها دبلوماسي آخر.