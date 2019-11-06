وذكر مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي أن الزلزال، الذي بلغت قوته 5.5 درجات، وقع في الساعة 11:10 صباح الأربعاء على بعد حوالي 125 كيلومترا غربي مدينة بندر عباس الساحلية.

ونقلت وكالة أسوشيتدبرس عن مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي قوله، إن عمق الزلزال بلغ 10 كيلومترات.

هيئة المسح الجيولوجي الأميركية، من جهتها، قدرت أن قوة الزلزال بلغت 5.3 درجات. وقال التلفزيون الإيراني الرسمي إن قوة الزلزال بلغت 5.4 درجات، لكنه لم يتحدث عن وقوع إصابات أو أضرار.

وكان زلزال قد ضرب البلاد عام 2003، وبلغت قوته 6.6 درجات في مدينة بام التاريخية، وقتل 26 ألف شخص.