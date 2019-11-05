وقال محامي مدير مكتب منظمة "هيومن رايتس ووتش" في إسرائيل، إن موكله خسر استئنافا أمام المحكمة العليا لمنع ترحيله بتهمة ترويجه لمقاطعة إسرائيل.

وكانت محكمة ابتدائية قد أمرت في أبريل الماضي عمر شاكر بمغادرة إسرائيل، قائلة إن أنشطته ضد مستوطنات إسرائيل في الضفة الغربية ترقى إلى مقاطعة البلاد.

وطعن شاكر على حكم بإلغاء تأشيرة العمل ونفى أن يكون في الوقت الراهن يساند حملات مقاطعة مناهضة لإسرائيل.

وتقول "هيومن رايتس ووتش" إنه لا المنظمة ولا شاكر دعا إلى مقاطعة إسرائيل بشكل كامل، وبأن شاكر، وهو مواطن أميركي، مستهدف بسبب معارضة المنظمة للمستوطنات اليهودية في الضفة الغربية، ودعواتها الشركات إلى التوقف عن العمل مع المستوطنات.