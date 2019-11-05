فقد هز الزلزال الأول، الذي بلغت قوته 6.6 درجة سواحل جزيرة تونغا، الواقعة في المحيط الهادئ، من دون أن يصدر تحذير بشأن إمكانية حدوث موجات مد عاتية "تسونامي".

ونقلت فرانس برس عن مركز المسح الجيولوجي الأميركي أن الزلزال الذي ضرب تحت سطح البحر، قبالة سواحل جزيرة تونغا، وقع على بعد نحو 134 كيلومترا غربي مدينة نيافو، التي تعد ثاني أكبر مدينة في البلاد.

ولا يتوقع المركز الجيولوجي الأميركي أن تخلف الهزة الأرضية أضرارا كبيرة، على الرغم من قوته، بالإضافة إلى ذلك، فإن سكان العاصمة نوكوالوفا لم يشعروا بالهزة.

كما استبعد مركز التحذير من التسونامي في المحيط الهادئ وجود أي تهديد باحتمال حدوث موجات تسونامي.

وبعد عدة دقائق على الهزة الأولى، سجلت هزة أرضية ثانية، يعتقد أنها هزة ارتدادية، بقوة 5.5 درجات، وفق المرصد الأميركي.