ويأتي هذا اللقاء بعد أيام من موافقة الحزب الشيوعي الصيني على تغيير الطريقة التي يتم فيها اختيار أو عزل أعلى مسؤول في هونغ كونغ.

ودعا الرئيس الصيني عقب الاجتماع مع لام إلى بذل "جهود فعالة" لتحسين حياة الناس في هونغ كونغ وإجراء حوار مع جميع قطاعات المجتمع، وفقا لوكالة شينخوا الرسمية للأنباء.

وقال الرئيس: "قادت لام منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة إلى أداء واجباتها بالكامل، وقامت بأقصى الجهود لتأمين استقرار الوضع وتحسين المناخ الاجتماعي، وقد بذلت في سبيل ذلك الكثير من العمل الشاق"، بحسب وكالة شينخوا.

وأضافت الوكالة أن الرئيس الصيني أعرب عن "درجة عالية من ثقة الحكومة المركزية بلام وتقدير الحكومة لعملها وعمل فريقها الخاص"، مشيرة إلى أن "إنهاء العنف والفوضى واستعادة النظام تبقى المهمات البالغة الأهمية لهونغ كونغ في الوقت الراهن".

وشهدت هونغ كونغ احتجاجات ضخمة مؤيدة للديمقراطية هذا العام أساءت إلى سمعة هذا المركز المالي العالمي وساعدت في غرق اقتصاد المدينة في الركود.

وتدير الصين المدينة وفق نموذج "دولة واحدة، نظامان" الخاص والذي يتيح لهونغ كونغ هامش حريات لا تتوفر في سائر المناطق الصينية منذ تسلمها من البريطانيين عام 1997.

لكن الغضب الشعبي في المدينة آخذ في التصاعد منذ سنوات بسبب مخاوف من نية بكين الحد من هذه الحريات التي بدأت بالتآكل منذ تولي الرئيس جينبينغ السلطة.